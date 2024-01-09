В январе безработица в еврозоне составила 6,4%

Во всем Евросоюзе уровень безработицы был равен 5,9%, в октябре он составлял 6%, в ноябре 2022 г. – 6,1%.

По данным Евростата, в ноябре 2023 г. в ЕС работы не было у 12,954 млн лиц, из которых 10,970 млн – в еврозоне.

По сравнению с октябрем, безработица в ЕС сократилась на 144 тыс. лиц, в еврозоне – на 99 тыс.

По сравнению с ноябрем 2022 г., количество безработных в ЕС сократилось на 283 тыс. лиц, в еврозоне – на 282 тыс.