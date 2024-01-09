В январе безработица в еврозоне составила 6,4%

 
ELTA
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Euro zona
Euro zona
ФОТО: Shutterstock
В ноябре сезонно скорректированный уровень безработицы в еврозоне составил 6,4%, то есть был ниже, чем в октябре, когда он составлял 6,5%, или в ноябре 2022 года, когда он составлял 6,7%, сообщает Евростат.

Во всем Евросоюзе уровень безработицы был равен 5,9%, в октябре он составлял 6%, в ноябре 2022 г. – 6,1%.

По данным Евростата, в ноябре 2023 г. в ЕС работы не было у 12,954 млн лиц, из которых 10,970 млн – в еврозоне.

По сравнению с октябрем, безработица в ЕС сократилась на 144 тыс. лиц, в еврозоне – на 99 тыс.

По сравнению с ноябрем 2022 г., количество безработных в ЕС сократилось на 283 тыс. лиц, в еврозоне – на 282 тыс.

В Литве в ноябре безработица составляла 6,5%, работы не было у 104 тыс. лиц.

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