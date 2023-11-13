В выходные дни в торговых центрах Akropolis состоится акция Jamam

"Дни скидок Jamam - это традиционная акция, о которой знают многие жители Литвы, она привлекает сотни тысяч покупателей. В выходные в ТЦ Akropolis ждут скидки и акции, жители смогут со скидкой купить необходимое к праздникам и обновить свои дома. Больше 10 лет наши клиенты охотно пользуются возможностью купить товары дешевле во время акции Jamam", – сказал Доминикас Мертинас, представитель Akropolis Group.

Во время традиционной трехдневной акции Jamam в вильнюсском, каунасском, шяуляйском и клайпедском Akropolis покупатели смогут купить товары с 50% скидкой. Скидки будут на одежду, обувь, косметику, игрушки, товары для интерьера, книги, бытовую технику, и др. Во время этой акции будут скидки и в магазинах сети Maxima, работающих в ТЦ Akropolis.

В этом году подобные акции скидок будут проходить и в латвийских магазинах Akropolis Group.