В Висоряйском лесу появился квартал роскошных домов

„Мы хотим создать квартал домов высокого класса. Наша цель - предложить эксклюзивное жилье по цене, которая не доступна при индивидуальном строительстве с участием архитекторов такого уровня и использовании таких материалов. Поскольку мы работаем над кварталом и у нас есть большой опыт в деле строительства, мы можем экономить и заполнить спрос на такие дома“, – сказал Паулюс Лаврукайтис, глава компании Bolds Property Partners.