2025.01.15 07:00

В Висоряйском лесу появился квартал роскошных домов

 
ru.DELFI.lt
„Duonos kalnas”
„Duonos kalnas”
ФОТО: madeinvilnius.lt

Застройщик ЗАО Optimalus progresas, действующий под брендом Bolds Property Partners, инвестирует в роскошный квартал частных домов Duonos kalnas, который строят в Вильнюсе, рядом с Висоряйским лесом. В восемь домов в форме подков инвестируют 3 млн. евро.

Проект квартала Duonos kalnas подготовили архитекторы бюро G. Natkevičius ir partneriai – Гинтаутас Наткявичюс и Доминикас Калматавичюс.

„Мы хотим создать квартал домов высокого класса. Наша цель - предложить эксклюзивное жилье по цене, которая не доступна при индивидуальном строительстве с участием архитекторов такого уровня и использовании таких материалов. Поскольку мы работаем над кварталом и у нас есть большой опыт в деле строительства, мы можем экономить и заполнить спрос на такие дома“, – сказал Паулюс Лаврукайтис, глава компании Bolds Property Partners.

В квартале будет 8 двухэтажных домов, отличающихся уникальной архитектурой. Площадь каждого дома 176 кв. м, они будут на участках 8-12 соток. Акцент домов – большие стеклянные фасады.

Это первый квартал частных жилых домов компании Bolds Property Partners на принадлежащем ей участке. Квартал построят в два этапа, на каждом построят по 4 дома. Первый этап завершится в 2025 г., второй – в 2026 г. Дома продают без отделки или с частичной отделкой.

Рядом с кварталом развита инфраструктура - есть магазины, центры услуг, Висоряйский лес с тропами.

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