В Висоряйском лесу появился квартал роскошных домов

Проект квартала Duonos kalnas подготовили архитекторы бюро G. Natkevičius ir partneriai – Гинтаутас Наткявичюс и Доминикас Калматавичюс.
„Мы хотим создать квартал домов высокого класса. Наша цель - предложить эксклюзивное жилье по цене, которая не доступна при индивидуальном строительстве с участием архитекторов такого уровня и использовании таких материалов. Поскольку мы работаем над кварталом и у нас есть большой опыт в деле строительства, мы можем экономить и заполнить спрос на такие дома“, – сказал Паулюс Лаврукайтис, глава компании Bolds Property Partners.
В квартале будет 8 двухэтажных домов, отличающихся уникальной архитектурой. Площадь каждого дома 176 кв. м, они будут на участках 8-12 соток. Акцент домов – большие стеклянные фасады.
Это первый квартал частных жилых домов компании Bolds Property Partners на принадлежащем ей участке. Квартал построят в два этапа, на каждом построят по 4 дома. Первый этап завершится в 2025 г., второй – в 2026 г. Дома продают без отделки или с частичной отделкой.
Рядом с кварталом развита инфраструктура - есть магазины, центры услуг, Висоряйский лес с тропами.