В Виршулишкесе вместо колледжа построят квартал из трех высотных жилых домов

Инвестиции в проект могут составить около 90 млн евро, и финансироваться он будет за счет собственных и банковских средств, сообщила порталу Verslo žinios менеджер Homa Group Юргита Квеселайте.



В опубликованных проектных предложениях указано, что участки площадью 1,3 га по пр. Лайсвес 58 и 58А запланированы 1-20-этажные дома общей площадью 47,53 тыс. кв. метров: 23,4 тыс. кв. метров для жилых помещений, 10,3 тыс. - для коммерческих помещений. Планируется обустроить 534 квартиры, площадь которых будет варьироваться от 24 до 67 квадратных метров.