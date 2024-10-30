2024.10.30 08:00

В Виршулишкесе вместо колледжа построят квартал из трех высотных жилых домов

 
ru.DELFI.lt

Девелоперская компания недвижимости (NT) Homa Group планирует построить квартал из трех высотных жилых домов в Виршулишкес, на месте Высшей школы международного права и бизнеса, пишет портал MadeinVilnius.

Spaudos rūmai, Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokykla

Инвестиции в проект могут составить около 90 млн евро, и финансироваться он будет за счет собственных и банковских средств, сообщила порталу Verslo žinios менеджер Homa Group Юргита Квеселайте.

В опубликованных проектных предложениях указано, что участки площадью 1,3 га по пр. Лайсвес 58 и 58А запланированы 1-20-этажные дома общей площадью 47,53 тыс. кв. метров: 23,4 тыс. кв. метров для жилых помещений, 10,3 тыс. - для коммерческих помещений. Планируется обустроить 534 квартиры, площадь которых будет варьироваться от 24 до 67 квадратных метров.

Компания надеется получить разрешение на строительство в 2025 году и завершить строительство в течение пяти лет.

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