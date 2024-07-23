В Виршулишкес открылся магазин Maxima, покупателей ждут скидки

Представитель Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что магазин стал светлее, просторнее и удобнее.

В обновленном магазина появились кассы самообслуживания нового поколения. В магазине будет 4 обычных кассы и 12 касс самообслуживания.

В магазине работают 50 человек. Время работы магазина 8-22 ч.