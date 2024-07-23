2024.07.23 11:30

В Вильнюсском районе открывается торговый центр

 
ru.DELFI.lt
„Urban HUB“ Kaune įsikurs „Kauno padelio klubas“
„Urban HUB“ Kaune įsikurs „Kauno padelio klubas“
ФОТО: Bendrovės nuotr.

Все крупные торговые центры находятся в Вильнюсе, поэтому жителям Вильнюсского района за покупками и услугами приходилось ездить в город. 25 июля в Вильнюсском районе откроется новый торговый центр с магазинами и местами предоставления услуг, пишет портал madeinvilnius.lt.

Urban HUB – это торговый центр/городок, созданный компанией SBA, в Вильнюсском районе, в Авиженяй, на ул. Ожяручу, 3. Наконец-то в Вильнюсском районе в одном комплексе появится магазин, аптек, магазин зоотоваров, кафе и учреждения, предоставляющие разные услуги.

„В проекте Urban HUB откроется больше 30 разных видов услуг – от химчистки до аренды инструментов. Приходите, узнайте все поближе“, – сказано в пресс-релизе.

Открытие состоится 25 июля, в 11 ч. По этому случаю ждет летняя постановка, посетителей будут угощать клубникой и мороженым. Покупателей ждут скидки.

Торговый центр открывается около автомагистрали A2.

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