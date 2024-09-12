В Вильнюсском районе откроется еще один магазин Lidl

Новый магазин будет работать с 8 до 22 ч. ежедневно. В магазине трудоустроят около 30 человек. По данным Rekvizitai.lt, в июле 2024 г. средняя зарплата в магазинах этой сети составляла 2030,44 евро „на бумаге“.

В магазине будет 11 касс: 5 обычных и 6 - самообслуживания,все они размера – XXL.

Протяженность ознакомительного маршрута по окрестностям Гальгяй составляет 16 км. Его по просьбе Lidl“ подготовила организация походов TrenkTuras. Маршрут можно найти на сайте TrenkTurаs и на стенде у магазина, достаточно сосканировать QR-код.