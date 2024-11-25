2024.11.25 09:20

В Вильнюсском аэропорту самолеты получили разрешение на взлет

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Vilniaus oro uosto
Vilniaus oro uosto
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

После того как в понедельник утром возле Вильнюсского аэропорта разбился грузовой самолет, вылет самолетов из аэропорта был задержан. Однако в 07.34 час. в компании сообщили, что самолеты уже могут взлетать.

„Сообщаем, что запланированные вылеты нескольких самолетов задерживаются из-за продолжающихся спасательных работ возле Вильнюсского аэропорта, в настоящее время самолеты уже вылетают из Вильнюсского аэропорта“, – сообщает представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас.

Движение ограничено

В связи с продолжающимися спасательными работами в настоящее время перекрыто движение транспорта от Лиепкальниса до улицы Дунояус. Сообщения с данной информацией были отправлены на мобильные телефоны жителей в понедельник утром.

„ДП сообщает, что из-за разбившегося в Вильнюсе самолета закрыто движение в обоих направлениях от Лиепкальниса до улицы Дунояус. Просьба выбрать другие маршруты движения“, — говорится в сообщении департамента полиции.

ELTA напоминает, что понедельник утром в Вильнюсе недалеко от аэропорта на жилой дом упал и разбился самолет немецкой компании DHL. На месте происшествия возник пожар. По предварительным данным, из двух пилотов самолета один погиб.

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