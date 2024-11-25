В Вильнюсском аэропорту самолеты получили разрешение на взлет

„Сообщаем, что запланированные вылеты нескольких самолетов задерживаются из-за продолжающихся спасательных работ возле Вильнюсского аэропорта, в настоящее время самолеты уже вылетают из Вильнюсского аэропорта“, – сообщает представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас.
Движение ограничено
В связи с продолжающимися спасательными работами в настоящее время перекрыто движение транспорта от Лиепкальниса до улицы Дунояус. Сообщения с данной информацией были отправлены на мобильные телефоны жителей в понедельник утром.
„ДП сообщает, что из-за разбившегося в Вильнюсе самолета закрыто движение в обоих направлениях от Лиепкальниса до улицы Дунояус. Просьба выбрать другие маршруты движения“, — говорится в сообщении департамента полиции.
ELTA напоминает, что понедельник утром в Вильнюсе недалеко от аэропорта на жилой дом упал и разбился самолет немецкой компании DHL. На месте происшествия возник пожар. По предварительным данным, из двух пилотов самолета один погиб.