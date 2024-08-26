В Вильнюсском аэропорту после реконструкции откроют центральную площадку

Реконструкция центральной площадки (P2) и схемы движения проводилась поэтапно в течение 9 месяцев. Основная цель проекта - создание более эффективной и удобной схемы движения.
В ходе проекта реконструирована территория площадью 30 0002 км. Подрядчик - Eikos statyba.
На центральной площади будут не только парковочные места, но и места для зарядки электромобилей, место для парковки велосипедов, зеленые зоны, часть центральной площади будет под навесом, защищающим пассажиров от осадков.
Напомним, что в феврале 2025 года будет открыт новый терминал для отправления.
Схема здесь.