В Вильнюсском аэропорту открыт новый терминал за 70 млн евро

В новом терминале установлено оборудование на сумму 20 млн. евро. В начале января работу терминала тестировали больше 1000 волонтеров.

Глава Литовских аэропортов Симонас Барткус сказал, что новый терминал был построен за 1,5 года, еще полгода ушло на монтирование оборудования. Общая стоимость строительства и оборудования составили 70 млн. евро.

По словам Барткуса, в первый день новым терминалом воспользуется 8000 пассажиров.

В старом зале ожидания оборудуют помещения для ожидания и конференций.

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В церемонии открытия терминала принял участие спикер парламента Саулюс Сквернялис.