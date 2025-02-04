В Вильнюсском аэропорту открыт новый терминал за 70 млн евро

В новом терминале установлено оборудование на сумму 20 млн. евро. В начале января работу терминала тестировали больше 1000 волонтеров.
Глава Литовских аэропортов Симонас Барткус сказал, что новый терминал был построен за 1,5 года, еще полгода ушло на монтирование оборудования. Общая стоимость строительства и оборудования составили 70 млн. евро.
По словам Барткуса, в первый день новым терминалом воспользуется 8000 пассажиров.
В старом зале ожидания оборудуют помещения для ожидания и конференций.
В церемонии открытия терминала принял участие спикер парламента Саулюс Сквернялис.
„Это прекрасный пример эффективной работы государственной компании, которая без помощи из бюджета быстро реализовала такой важный проект“, – сказал он.
„Сейчас осталось десоветизировать здание, которое вроде бы находится под охраной, я говорю о терминале прибытия, тогда у нас будет современный аэропорт“, – продолжил Сквернялис.
Премьер Гинтаутас Палуцкас заверил, что следующий шаг - увеличение числа полетов из Вильнюса и в Вильнюс.
Планируется, что пропускная способность нового терминала будет в 2 раза больше - 2400 пассажиров в час.
Терминал построила компания Eika. Строительство было начато в июле 2023 года.