В Вильнюсе завершается отопительный сезон

„Этот отопительный сезон в столице отличался ростом производства теплоэнергии из дружественных энергоресурсов, а средняя цена отопления была на 3% меньше, чем в минувшем сезоне. Стоит заметить, что цена на отопление в начале и в конце сезона в Вильнюсе была одной из самых небольших в Литве“, – сказал мэр столицы Валдас Бенкунскас.