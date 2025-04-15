В Вильнюсе завершается отопительный сезон

„Этот отопительный сезон в столице отличался ростом производства теплоэнергии из дружественных энергоресурсов, а средняя цена отопления была на 3% меньше, чем в минувшем сезоне. Стоит заметить, что цена на отопление в начале и в конце сезона в Вильнюсе была одной из самых небольших в Литве“, – сказал мэр столицы Валдас Бенкунскас.
В этом году средняя цена на теплоэнергию составляла 7,26 цт/кВт/ч без НДС. (в прошлом сезоне 7,47). Однако в этом сезоне действовал 9% НДС (в минувшем сезоне НДС был 0).
После окончания отопительного сезона поставщик тепла проведет диагностику труб и необходимые ремонтные работы, реконструирует изношенные участки сети. Всего в этом году планируют обновить 10 км труб.