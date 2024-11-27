В Вильнюсе закрывается "Столичный медицинский центр" из-за законодательных ограничений для частных клиник

По словам бизнесмена, к такому решению привело вето президента Гитанаса Науседы на законопоправки, которые должны были улучшить положение частных клиник в предоставлении медицинских услуг.

В законопоправках предлагалось, чтобы направления на гарантированные государством (бесплатные) медицинские услуги могли выписывать не только врачи литовской государственной системы здравоохранения, но и врачи частных медучреждений, не входящих в эту систему. Согласно действующему закону, направления могут выписывать только врачи медицинских учреждений, заключивших договоры с Государственной больничной кассой или территориальными больничными кассами.