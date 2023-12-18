В Вильнюсе закрывается центр зимних развлечений

"Чтобы сохранился имеющийся снег, с понедельника мы на время закрываемся. надеемся открыть центр в конце недели", – сказано в пресс-релизе.
Напомним, что в этом году первых клиентов центр принял 25 ноября. Центр зимних развлечений работает 80–90 дней в году, а открывается в последние годы в конце ноября или в начале декабря.
В сезон здесь действует 10 трасс разной степени сложности. Общая их протяженность составляет 2,6 км. Для работы центра не нужны сильные морозы и снежная зима. Здесь действует современная система для производства снега, которая позволяет открыть центр при небольших морозах.
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