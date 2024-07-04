В Вильнюсе закрылся еще один известный ресторан

О закрытии ресторана информирует не только запись в Google, но и объявление на листе формата A4 на окне ресторана, сообщается, что помещение сдается в аренду. В Google, если ввести название Leičiai, сообщается, что ресторан закрыт навсегда.
По данным Центра реестра, компания ликвидируется, она обанкротилась.
Leičiai предлагал клиентам традиционные литовские блюда и свое пиво. Ресторан работал 14 лет.
В 2019 г. этот ресторан попал в сотню лучших ресторанов, сохранявших литовские традиции.
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