2024.07.04 15:17

В Вильнюсе закрылся еще один известный ресторан

 
ru.DELFI.lt
Leičiai
Leičiai
ФОТО: Facebook

В этом году рестораны переживают не лучшие времена. Закрылся еще один ресторан на улице Стиклю в Старом городе столицы, пишет портал madeinvilnius.lt. Речь идет о ресторане Leičiai.

О закрытии ресторана информирует не только запись в Google, но и объявление на листе формата A4 на окне ресторана, сообщается, что помещение сдается в аренду. В Google, если ввести название Leičiai, сообщается, что ресторан закрыт навсегда.

По данным Центра реестра, компания ликвидируется, она обанкротилась.

Leičiai предлагал клиентам традиционные литовские блюда и свое пиво. Ресторан работал 14 лет.

В 2019 г. этот ресторан попал в сотню лучших ресторанов, сохранявших литовские традиции.

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