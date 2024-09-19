2024.09.19 11:48

В Вильнюсе за привлекательную цену продается популярное кафе

 
ru.DELFI.lt
Kavinė „Caffe Florian“
Kavinė „Caffe Florian“
ФОТО: Manokhina Natalia | Shutterstock

В Вильнюсе продается кафе-бар Cafe Who Hit John. Об этом сообщили сами его владельцы, пишет портал madeinvilnius.lt. „К сожалению, иногда так случается, что жизнь заставляет принять сложное решение – отказаться от любимого проекта“, – пишут они.

Сейчас кафе временно закрыто. Это подтверждает информация на Google.

Владельцы продают кафе со всей мебелью, кухонным оборудованием, вентиляцией. Новые владельцы получат не только готовое к работе кафе, но и клиентов, а также профили в социальных сетях. Бывшие владельцы обещают также помощь и предоставление всей необходимой информации.

У кафе нет никаких долгов, у него есть разрешение на продажу алкоголя. Летом около кафе можно ставить террасу. Владельцы продают вместе с кафе и уличную мебель.

Кафе находится в привлекательном месте Вильнюса – ул. Доминикону, 15. С владельцами можно связаться по эл. почте: cafe@whj.lt.

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