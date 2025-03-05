В Вильнюсе введен налог на шеринг электросамокатов

За это предложение проголосовали 46 членов горсовета. Сбор будут взимать с 1 июня 2025 года.

Ранее горсовет постановил, что на занятие этим бизнесом надо получать разрешение.

„Чтобы заниматься таким бизнесом, компании должны будут предоставлять данные о поездках, обозначить средства микромобильности номерами, сделать так, чтобы была возможность интеграции этих систем в систему JUDU, обеспечить соблюдение скоростного режима, ПДД, отвечать требованиям безопасности, действующим в Литве и в ЕС“, – указала администрация Вильнюсского муниципалитета.