2025.03.05 15:03

В Вильнюсе введен налог на шеринг электросамокатов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Bolt paspirtukai
Bolt paspirtukai
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Вильнюсский горсовет 5 марта ввел сбор за шеринг электросамокатов и других средств микромобильности. Месячный сбор за каждую единицу составит 1 евро.

За это предложение проголосовали 46 членов горсовета. Сбор будут взимать с 1 июня 2025 года.

Ранее горсовет постановил, что на занятие этим бизнесом надо получать разрешение.

„Чтобы заниматься таким бизнесом, компании должны будут предоставлять данные о поездках, обозначить средства микромобильности номерами, сделать так, чтобы была возможность интеграции этих систем в систему JUDU, обеспечить соблюдение скоростного режима, ПДД, отвечать требованиям безопасности, действующим в Литве и в ЕС“, – указала администрация Вильнюсского муниципалитета.

В 2024 г. в Вильнюсе такой шеринг предлагали две компании: Bolt Services LT и Ride LT. BOLT предлагала электрические самокаты и велосипеды, а RIDE – электрические велосипеды.Всего в городе было около 4500 единиц такого транспорта. В 2024 г. клиенты этих компаний проехали почти 3 млн. км.

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