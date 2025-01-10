В Вильнюсе возродился легендарный магазин Nemunas

Магазин Nemunas на ул. Пилимо - место с долгой и богатой историей. Именно поэтому его иногда называют „легендарным“. В советское время это был один из основных продовольственных магазинов Вильнюса, в котором обслуживали как местных жителей, так и гостей города.
Точная дата открытия магазина Nemunas неизвестна, равно как неизвестно точно, когда он был закрыт. В 1989 году магазин еще работал. После восстановления независимости магазин закрылся.
12 декабря 2024 года торговая сеть Aibė открыла новый магазин под названием Nemunas. Магазин работает в том же помещении, в котором прежде работал магазин в советское время. Кроме того, возродился не только магазин, появилась и историческая вывеска. Правда, раньше она была металлической – это единственная деталь, отличающаяся от того, что было прежде.
Улица Пилимо - одна из старых улиц города с богатой историей и культурным наследием.