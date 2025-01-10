В Вильнюсе возродился легендарный магазин Nemunas

Магазин Nemunas на ул. Пилимо - место с долгой и богатой историей. Именно поэтому его иногда называют „легендарным“. В советское время это был один из основных продовольственных магазинов Вильнюса, в котором обслуживали как местных жителей, так и гостей города.

Точная дата открытия магазина Nemunas неизвестна, равно как неизвестно точно, когда он был закрыт. В 1989 году магазин еще работал. После восстановления независимости магазин закрылся.