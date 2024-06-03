В Вильнюсе в три раза увеличилось число парковочных мест для электросамокатов

Новые стоянки появились в микрорайонах Жирмунай, Паупис, Жверинас, на аллее Саулетекё, на ул. Антакальнё и на ул. Мануфактуру.

В микрорайонах Шнипишкес, Науяместис и Ужупис эти места были расширены.

Благодаря тому, что в городе появились места для парковки электросамокатов и велосипедов, удалось избежать хаоса на улицах столицы и обеспечить безопасность других участников движения.