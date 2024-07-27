В Вильнюсе в Старом городе появится новый сквер

Рядом с многоквартирными домами, которые начали строиться на улице Жюпроню, проектируется новое общественное пространство. Многоквартирные дома построит компания KŪB Subačiaus projektas, которая также профинансирует обустройство общественных пространств. Эта территория будет доступна не только жильцам многоквартирных домов – она будет открыта для всех.

В настоящее время территория площадью почти 14 соток находится между жилыми домами, незастроена и заросла травой. Участки заброшены, автомобили припаркованы беспорядочно.

В общественном пространстве планируется оборудовать пешеходные дорожки, освещение, скамейки, детскую игровую зону, мелкие архитектурные элементы.