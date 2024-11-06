2024.11.06 16:11

В Вильнюсе в двух кафе запретили продавать алкогольные напитки

 
ru.DELFI.lt
Taryba nustatė dvi vietas Vilniaus mieste, kuriose bus draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais
Taryba nustatė dvi vietas Vilniaus mieste, kuriose bus draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais
ФОТО: Kotryna Grušauskaitė | Vilniaus miesto sav.

Вильнюсский горсовет выявил два места, в которых будет запрещено продавать алкоголь - это касается компаний, действующих в микрорайонах Салининкай и Новая Вильня.

Горсовет лишил лицензий на продажу алкоголя во время курортного, туристического сезона и сезона отдыха в Салининкай, на ул. Вайку, 1, и в Новой Вильне, на ул. Гяню, 19.

„По соседству с обоими кафе-барами фиксируются случаи, которые явно иллюстрируют небезопасность окружения как в самих заведениях, так и за их пределами. В кафе-барах и рядом фиксируют не только шум, но и случаи насилия, краж и другого неадекватного поведения, в этих местах собираются не только жители этих районов. Такое решение горсовет принимает нечасто, однако в исключительных случаях такие решения необходимы“, – сказала вице-мэр Вильнюса Симона Белюне.

В этих заведениях полностью запрещено продавать алкоголь.

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