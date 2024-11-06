В Вильнюсе в двух кафе запретили продавать алкогольные напитки

Горсовет лишил лицензий на продажу алкоголя во время курортного, туристического сезона и сезона отдыха в Салининкай, на ул. Вайку, 1, и в Новой Вильне, на ул. Гяню, 19.

„По соседству с обоими кафе-барами фиксируются случаи, которые явно иллюстрируют небезопасность окружения как в самих заведениях, так и за их пределами. В кафе-барах и рядом фиксируют не только шум, но и случаи насилия, краж и другого неадекватного поведения, в этих местах собираются не только жители этих районов. Такое решение горсовет принимает нечасто, однако в исключительных случаях такие решения необходимы“, – сказала вице-мэр Вильнюса Симона Белюне.