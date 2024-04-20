В Вильнюсе уже производят солнечные батареи: уже есть в продаже, известны и цены

По словам Сакалаускаса, в Литве нет специалистов, которые способны создать такую технологию, поэтому компания работала с партнерами в Белгии и Турции.

"Инвестиции только в производственную линию составили около 1,5 млн. евро" – сказал он.

SoliTek запустила производство батарей Nova в 2023 году. По словам главы SoliTek Юлюса Сакалаускаса, над ее созданием работали около трех лет.

Производственная линия новой батареи была представлена 19 апреля в столичном "Центре бизнеса и инноваций". По словам главы BOD Group Видмантаса Янулявичюса, новый центр - здание с нулевой эмиссией, который сам обеспечивает себя необходимым теплом, поэтому здание не подключено к центральному отоплению.

По словам Сакалаускаса, средняя цена батареи 10 кВт/ч составляет 8000 евро, цена зависит от мощности. На ее установление можно получить деньги Агентства управления проектами в сфере охраны природы.

"Окупается такая батарея при использовании государственной помощи в течение 6-7 лет. Я бы сказал, что это хорошая инвестиция (…)", – сказал он.

По его словам, эта батарея пригодится людям, которые хотят накапливать неиспользованную энергию солнечной электростанции, а также работает как дополнительный источник электроэнергии, если в доме отключили электричество.

Он заметил, что такая батарея может обеспечивать дом электричеством в течение нескольких дней. По словам Сакалаускаса, встроенный ИИ способствует тому, чтобы неиспользованная энергия накапливалась максимально эффективно.