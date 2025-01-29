В Вильнюсе состоится акция протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте

„Скажем, если сейчас семья из двух человек может ездить по городу месяц за 50 евро, то это ничего, а если плата составит почти 100 евро, люди уже будут думать, не лучше ли автомобиль. Если говорить о зеленой столице, то надо делать машины как можно более неудобными, а общественный транспорт - удобным. Когда неудобны и автомобили и общественный транспорт, то ничего зеленого в этом нет. Просто бюджет, и все“, – убежден он.