В Вильнюсе состоится акция протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте

Компания Judu просит повысить стоимость разового 30-минутного билета с 65 центов до 1,25 евро, а 60-минутного — с 90 центов до 1,75 евро. Цена месячного проездного билета увеличится на 16 евро и составит 45 евро. (только по рабочим дням с 26 до 40 евро).
Цену на дневной билет просят поднять до 7,5 евро, 3-дневный – 13,5 евро, 3-месячный – 125 евро, 12-месячный – 480 евро.
Планируют ввести новые билеты – семейный, групповой, для больших групп и на две поездки.
По данным компании, Вильнюс с 2013 года инвестировал в обновление парка, купил 460 новых автобусов, 55 самоходных троллейбусов. Город продолжает инвестировать в экологический транспорт. Отмечается, что цены на проезд с 2013 года не менялись.
Директор Judu Лорета Левулите-Сташкявичене сказала, что за эти годы инфляция составила 51-52%.
На вопрос, почему хотят сразу так сильно увеличить цену, она ответила: „Предложение находится на первой стадии. Сейчас решения до конца не приняты, поэтому будут обсуждать, как будет расти цена, какие будут этапы подорожания. Мы предлагаем сразу повысить, но идут дискуссии, мы готовы на разные варианты. Главное баланс“.
Один из организаторов акции протеста, председатель профсоюза 1 мая Томас Марцинкявичюс-Баронас поделился аргументами против повышения цены. Во-первых, это коснется социально уязвимых групп, кроме того, часть людей пересядет на свои автомобили, что приведет к увеличению заторов.
„Какой-то странный аргумент. Много лет ничего не меняем, а потом раз - повысим в два раза.
Наш аргумент - Вильнюс в этом году стал зеленой столицей Европы, поэтому странно повышать плату за проезд в два раза. Второе, мы видимо, по-разному понимаем, что такое социальная справедливость, мы считаем общественный транспорт социальной услугой.
Еще один момент, общественный транспорт доступен и популярен. Он на пользу тем, кто им пользуется, и тем, кто не пользуется, поскольку уменьшает заторы в городе, способствует уменьшению уровня загрязнения воздуха. Он должен быть доступен для всех. Сейчас же он будет стоить столько, что человек будет думать, а „может, лучше ехать на машине“.
Более того, общественным транспортом чаще пользуются уязвимые группы населения: пенсионеры, студенты, люди с небольшим достатком, а тут вводят такой, скажем, регрессивный налог, чтобы залатать дыры в бюджете“, – сказал Марцинкявичюс-Баронас.
Глава Judu уверяет, что общественным транспортом больше пользуются работающие люди, а не только социально уязвимые группы.
Марцинкявичюс-Баронас сказал, что если проездной будет стоить 45 евро в месяц, то появятся семьи, которые переосмыслят свой выбор.
„Скажем, если сейчас семья из двух человек может ездить по городу месяц за 50 евро, то это ничего, а если плата составит почти 100 евро, люди уже будут думать, не лучше ли автомобиль. Если говорить о зеленой столице, то надо делать машины как можно более неудобными, а общественный транспорт - удобным. Когда неудобны и автомобили и общественный транспорт, то ничего зеленого в этом нет. Просто бюджет, и все“, – убежден он.
Левулите-Сташкявичене парировала, что есть подсчеты, согласно которым, содержание автомобиля стоит около 2000 евро в год, а годовой билет стоил бы 400 евро. Она заметила, что машину еще надо купить, а это тоже требует расходов, с лизингом ее содержание будет стоить 5000-10 000 евро в год.
„Мы предлагаем альтернативу - общественный транспорт, который отвечает всем европейским стандартам. Да, чуть дороже, но в долгосрочной перспективе, до 2030 года, расширение и улучшение качества общественного транспорта неизбежно“, – сказала она, заметив, что все деньги за билеты пойдут на улучшение инфраструктуры.
Марцинкявичюс-Баронас заметил, что город отвечает интересам бизнеса и все больше маршрутов общественного транспорта передает частникам.
„Знаете, как решается вопрос зарплат водителей? Больше маршрутов передают частникам, поскольку там меньше профсоюзов, могут меньше требовать повышения зарплат. Это своего рода приватизация общественного транспорта в столице. Я даже подозреваю, что это решение пришло со стороны частников, которые считают, что общественный транспорт может быть более прибыльным, чтобы они могли получить больше денег за свои маршруты“, – сказал он.
Левулите-Сташкявичене опровергла такие подозрения: „На сегодняшний день у нас 3 перевозчика, в городе - Вильнюсский общественный транспорт, на его долю приходится больше всего километров. (...) Не надо говорить о какой-то приватизации. Так во всем мире: есть общественный транспорт, а часть маршрутов обслуживают операторы“.