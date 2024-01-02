В Вильнюсе снова открывается центр зимних развлечений

 
ru.DELFI.lt
Liepkalnio slidinėjimo centras
Liepkalnio slidinėjimo centras
ФОТО: DELFI

После небольшого перерыва в Вильнюсе снова открывается центр зимних развлечений на горе Лаймиса, пишет портал madeinvilnius.lt.

"Зима вернулась! Открываемся 3 января, в 12:00 ч. Будут работать 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 трассы и 1, 2, 3, 4, Северный, 5, 6, 7, 8 подъемники. А мы продолжаем делать снег для других трасс", – сказало в пресс-релизе Лепкальнисского центра.

Напомним, что в этом году центр зимних развлечений принял своих первых клиентов достаточно рано – 25 ноября. 18 dсекабря из-за растаявшего снега центр был закрыт.

Ежегодно трасса в Вильнюсе работает 80–90 дней, а сезон катания на лыжах начинается в конце ноября-начале декабря.

Зимой в Вильнюсе работают 10 трасс, они разной степени сложности, поэтому удобный маршрут для себя найдет любой: от начинающего до профессионала. Общая протяженность трасс 2,6 км. Для действия центра не нужен снег и сильный мороз. Здесь есть современная система производства снега, которая позволяет подготовить трассы, как только опускается температура.

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