В Вильнюсе снесут торговый центр Banginis?

Проект обсуждали и представители общества, задавали вопросы.
На заседании конкретная идея не была представлена, однако упоминалось, что хотят построить один 9-этажный и остальные 7-этажные дома.
В центральной части участка планируются жилые дома. По периметру построят коммерческие здания. Все жилые дома будут сдавать в аренду. На первых этажах всех зданий будут коммерческие и торговые помещения. Планируется 1417 квартир, 3000 жителей.
На участке будет общественное пространство. Действующий сейчас магазин хотят перенести в северо-восточный угол территории и выделить для него два этажа.
По заказу АО Baltic Shopping Centers предпроектное предложение подготовило ЗАО Aketuri architektai и МТ Martyno Marozo architektūra ir planavimas.
Baltic Shopping Centers принадлежит ТЦ Mega в Каунасе (102 000 м2), ТЦ Banginis в Вильнюсе (28 000 м2), здание Lidl в Каунасе (Исландское шоссе, 30 (2453 м2)), административное здание в Каунасе (Исландское шоссе, 32B (17 000 м2)), здание McDonald’s в Каунасе (Исландское шоссе, 30 (405 м2)), здание Decathlon в Каунасе (Исландское шоссе, 30 (3621 м2)) и другие объекты.
Пока неясно, будет ли осуществлен этот проект, поскольку Вильнюсский региональный совет по архитектуре рекомендовал провести конкурс на идею трансформации территории ТЦ Banginis.