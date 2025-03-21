2025.03.21 11:57

В Вильнюсе снесут торговый центр Banginis?

 
ru.DELFI.lt
Nuotraukos - 94
Nuotraukos - 94
ФОТО: Canetti / AlamyCanetti / Alamy Stock Photo | Vida Press

5 февраля в зале заседаний Литовской палаты архитекторов состоялось заседание Вильнюсского регионального совета по архитектуре, на котором обсудили заявку архитектора Лукаса Рекявичюса в связи с урбанистической застройкой на ул. П.Лукшё, 34, где сейчас находится ТЦ Banginis, пишет портал madeinvilnius.lt.

Проект обсуждали и представители общества, задавали вопросы.

На заседании конкретная идея не была представлена, однако упоминалось, что хотят построить один 9-этажный и остальные 7-этажные дома.

В центральной части участка планируются жилые дома. По периметру построят коммерческие здания. Все жилые дома будут сдавать в аренду. На первых этажах всех зданий будут коммерческие и торговые помещения. Планируется 1417 квартир, 3000 жителей.

На участке будет общественное пространство. Действующий сейчас магазин хотят перенести в северо-восточный угол территории и выделить для него два этажа.

По заказу АО Baltic Shopping Centers предпроектное предложение подготовило ЗАО Aketuri architektai и МТ Martyno Marozo architektūra ir planavimas.

Baltic Shopping Centers принадлежит ТЦ Mega в Каунасе (102 000 м2), ТЦ Banginis в Вильнюсе (28 000 м2), здание Lidl в Каунасе (Исландское шоссе, 30 (2453 м2)), административное здание в Каунасе (Исландское шоссе, 32B (17 000 м2)), здание McDonald’s в Каунасе (Исландское шоссе, 30 (405 м2)), здание Decathlon в Каунасе (Исландское шоссе, 30 (3621 м2)) и другие объекты.

Пока неясно, будет ли осуществлен этот проект, поскольку Вильнюсский региональный совет по архитектуре рекомендовал провести конкурс на идею трансформации территории ТЦ Banginis.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии