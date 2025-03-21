В Вильнюсе снесут торговый центр Banginis?

Baltic Shopping Centers принадлежит ТЦ Mega в Каунасе (102 000 м2), ТЦ Banginis в Вильнюсе (28 000 м2), здание Lidl в Каунасе (Исландское шоссе, 30 (2453 м2)), административное здание в Каунасе (Исландское шоссе, 32B (17 000 м2)), здание McDonald’s в Каунасе (Исландское шоссе, 30 (405 м2)), здание Decathlon в Каунасе (Исландское шоссе, 30 (3621 м2)) и другие объекты.