В Вильнюсе снесут еще один магазин IKI, появится бизнес-центр

В начале октября сообщалось, что будет снесен магазин сети IKI на ул. Миндауго в Вильнюсе, на его месте появится жилой комплекс. На этот раз представлен еще один проект, предлагается снести еще один магазин IKI, а на его месте построить бизнес-центр. Планируется снос магазина, находящегося недалеко от кольца Гирайтес/Саванорю, напротив строящегося торгово-развлекательного центра Akropolis Vingis.