В Вильнюсе снесут еще один магазин IKI, появится бизнес-центр

На встрече с жителями обсуждали проект ЗАО 313 architects. Планируется, что в новом бизнес-центре смогут работать 960 человек.
„Здание будет состоять из двух частей: нижней, в которой находится холл, кафе, подсобные помещения, стоянки для машин и велосипедов. На втором этаже планируют офисы. В подвале - стоянка для машин/убежище с аварийным выходом.
В верхней части здания также будут находиться офисы. На крыше второго этаже первой части - зеленая терраса. На 8-м этаже здания также планируется терраса“, – сказано в проекте.
Новый бизнес-центр планируют строит по адресу ул. Гележинё Вилко, 9А.