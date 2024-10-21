2024.10.21 16:28

В Вильнюсе снесут еще один магазин IKI, появится бизнес-центр

 
ru.DELFI.lt
Geležinio Vilko g
Geležinio Vilko g
ФОТО: Madeinvilnius.lt

В начале октября сообщалось, что будет снесен магазин сети IKI на ул. Миндауго в Вильнюсе, на его месте появится жилой комплекс. На этот раз представлен еще один проект, предлагается снести еще один магазин IKI, а на его месте построить бизнес-центр. Планируется снос магазина, находящегося недалеко от кольца Гирайтес/Саванорю, напротив строящегося торгово-развлекательного центра Akropolis Vingis.

На встрече с жителями обсуждали проект ЗАО 313 architects. Планируется, что в новом бизнес-центре смогут работать 960 человек.

„Здание будет состоять из двух частей: нижней, в которой находится холл, кафе, подсобные помещения, стоянки для машин и велосипедов. На втором этаже планируют офисы. В подвале - стоянка для машин/убежище с аварийным выходом.

В верхней части здания также будут находиться офисы. На крыше второго этаже первой части - зеленая терраса. На 8-м этаже здания также планируется терраса“, – сказано в проекте.

Новый бизнес-центр планируют строит по адресу ул. Гележинё Вилко, 9А.

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