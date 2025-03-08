В Вильнюсе сменила название популярная бургерная

Под брендом Kansas City Bar-B-Que работал ресторан малого товарищества Rotanas. Сейчас на ул. Ринктинес будет работать ресторан и бар Receptoriai. Этот бренд принадлежит малому товариществу Gastro, которое не продлило договор о франчайзинге с Kansas City Bar-B-Que.

Член Gastro Миндаугас Козловас рассказал Delfi о том, как будет развиваться бизнес.

„У Gastro был франчайзинг Kansas City Bar-B-Que. Мы не продлили договор. У нас ничего не изменилось, разве что меню расширилось. Это не закрытие“, – сказал он.

По словам предпринимателя, они расширили ассортимент и не хотят связывать себя с конкретным форматом или меню, например, „держаться за Америку“.