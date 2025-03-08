В Вильнюсе сменила название популярная бургерная

Под брендом Kansas City Bar-B-Que работал ресторан малого товарищества Rotanas. Сейчас на ул. Ринктинес будет работать ресторан и бар Receptoriai. Этот бренд принадлежит малому товариществу Gastro, которое не продлило договор о франчайзинге с Kansas City Bar-B-Que.
Член Gastro Миндаугас Козловас рассказал Delfi о том, как будет развиваться бизнес.
„У Gastro был франчайзинг Kansas City Bar-B-Que. Мы не продлили договор. У нас ничего не изменилось, разве что меню расширилось. Это не закрытие“, – сказал он.
По словам предпринимателя, они расширили ассортимент и не хотят связывать себя с конкретным форматом или меню, например, „держаться за Америку“.
„Нам не надо держаться чего-то одного. Один день – Америка, другой – Испания, третий – Франция. Как хотим, так и поступаем, а до этого у нас были обязательства“, – рассказал собеседник.
Однако изменения связаны и со сложным периодом в сфере общепита.
„Да. Мы с самого начала должны были предложить что-то новое, совершенствоваться, не стоять на месте, если бы ничего не меняли, то потонули бы (…). Очень сложно. Число клиентов сократилось в 4 раза“, – сказал Козловас.
По его словам, несколько последних лет были сложными, был риск банкротства: „Работников стало меньше, было семь, стало трое“.
Поэтому появилась новая идея под названием Receptoriai.
„Мы хотим чего-то нового, что можно менять каждый день, каждую неделю. Мы сейчас – Receptoriai.
У нас остались копчености, мы расширили ассортимент. У нас есть свой небольшой цех, мы делаем домашние колбаски, охотничьи колбаски, коптим ребрышки, делаем мясо барбекю. Не хотим привязывать себя к концепции Kansas City Bar-B-Que“, – пояснил Козловас.
Delfi уже писал, что в Литве рестораны и кафе сталкиваются с проблемами. Многие из них обанкротились, например, Jurgis ir drakonas, Suši baras, Rosehip Vegan Kebabs, Pizza Max, Sugamou, The House.