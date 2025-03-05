В Вильнюсе с июля дорожают услуги общественного транспорта, упразднят 30-минутный билет

На заседании горсовета 5 марта за перемены проголосовали 28 членов совета, 20 были против, никто не воздержался. Новые тарифы вступят в силу с 1 июля, но до конца сентября будут действительны билеты прежнего номинала.

Компания Judu просила повысить стоимость разового 30-минутного билета с 65 центов до 1,25 евро, а 60-минутного — с 90 центов до 1,75 евро. Цена месячного проездного билета увеличилась бы на 16 евро и составила 45 евро. (только по рабочим дням с 26 до 40 евро). Цену на дневной билет просили поднять до 7,5 евро, 3-дневный – 13,5 евро, 3-месячный – 125 евро, 12-месячный – 480 евро.