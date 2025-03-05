2025.03.05 14:42

В Вильнюсе с июля дорожают услуги общественного транспорта, упразднят 30-минутный билет

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Eismas
Eismas
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Столичный горсовет принял решение о повышении цен на проезд в общественном транспорте с 1 июля 2025 года. Цены поднимут меньше, чем планировали изначально, однако будет упразднен 30-минутный билет.

На заседании горсовета 5 марта за перемены проголосовали 28 членов совета, 20 были против, никто не воздержался. Новые тарифы вступят в силу с 1 июля, но до конца сентября будут действительны билеты прежнего номинала.

Компания Judu просила повысить стоимость разового 30-минутного билета с 65 центов до 1,25 евро, а 60-минутного — с 90 центов до 1,75 евро. Цена месячного проездного билета увеличилась бы на 16 евро и составила 45 евро. (только по рабочим дням с 26 до 40 евро). Цену на дневной билет просили поднять до 7,5 евро, 3-дневный – 13,5 евро, 3-месячный – 125 евро, 12-месячный – 480 евро.

Однако был принят другой вариант. Решено упразднить 30-минутный билет. 60-минутный билет будет стоить 1,25 евро. 30-дневный билет будет стоить 38 евро.

12-месячный билет будет стоить 405 евро, а билет на 90 дней – 110 евро.

Однодневный билет с 1 июля будет стоить 7,5 евро, трехдневный – 13,5 евро.

Viešojo transporto bilietų kainos Vilniuje nuo 2025 m. liepos 1 d.

Появятся новые билеты – семейный, групповой, для больших групп и на две поездки.

Сохранятся льготы для студентов и школьников, а также для других групп. Годовой билет для пенсионеров будет стоить 10 евро (сейчас 2,9 евро).

Viešojo transporto bilietų kainos Vilniuje nuo 2025 m. liepos 1 d.

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