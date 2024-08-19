В Вильнюсе рядом с Litexpo появится еще один жилой квартал: построят 177 квартир

Строительство этого многофункционального жилого комплекса планируется осуществлять поэтапно. Для каждого этапа разные архитектурные группы будут готовить индивидуальные решения.
Проектные предложения рядом с Каролинишским заповедником, участки № 3, 4 и 5, эта часть квартала спроектирована двумя компаниями: Vilnius Architecture Studio и Architektūros Linija. В этой части планируется построить 375 квартир.
Проектные предложения вдоль реки Нерис, на участках №1 и 2 реализует ЗАО 313 Architects. В этой части будет 306 квартир.
Подробнее о концепции всего квартала можно прочитать ЗДЕСЬ или на сайте Darnu Group.
Проект на участке № 4
Как ранее сообщалось, генеральная концепция квартала, разработанная Darnu Group, уже одобрена Вильнюсским городским самоуправлением. На собрании с общественностью будут обсуждаться проектные предложения, которые будут реализованы на участке № 4 по адресу ул. Пароду, 11.
В проектных предложениях указано, что на участке проектируются два комплекса Vilų nama ir Erčios namai.
„Первый комплекс Vilų namai будет состоять из десяти одинаковых по размеру 3-4-этажных домов. Доступ ко всем зданиям комплекса будет осуществляться с подземной парковки и внутреннего двора. Планировочные конструкции схожи: квартиры спроектированы вокруг центральной лестницы с лифтом. В корпусе 13 квартир в 3-этажном доме и 17 квартир в 4-этажном доме. На нижних этажах запроектировано 5 квартир, на верхних – 2-3 квартиры. Под всем комплексом предусмотрена подземная парковка, за исключением нескольких участков, где в целях сохранения существующих деревьев подземная парковка не предусмотрена. В корпусе А Vilų namai, на первом этаже, предусмотрено место для детского сада.
Между тем том комплекс Erčia namo состоит из трёх частей. Доступ в здание возможен со стороны подземной парковки и внутреннего двора. Планировка всех трёх частей схожа: квартиры расположены вокруг центральной лестницы с лифтом. На этаже каждой части спроектировано по 5-4 квартиры. Под всем зданием имеется подземная парковка. Из подвала в каждую надземную часть комплекса можно подняться на лифте. В боковые части можно попасть и по эвакуационной лестнице“, — говорится в проектных предложениях будущего здания.
Другие компании также будут строить жилые дома и бизнес-центры
Похоже, „Darnu Group“ не единственная, кто открыл для себя это место, строительство нового комплекса на ул. Пароду, 1 на 600 квартир планирует и дочернее предприятие компании недвижимости Realco ЗАО Parodos. Проектные предложения подготовило ЗАО Eventus Pro.
Вдоль побережья Нериса ЗАО Kolerita, по адресу ул. Мишкиню, 4, планирует реализовать еще один проект многоквартирного дома, в котором будет более 150 квартир. Этот квартал спроектирован ЗАО Architektūros linija.
В этой части компания Vastint Lietuva также развивает проект бизнес-центра Business Garden. Также куплены еще участки в этой части города.
На другом берегу реки Нерис реализуется многофункциональный комплекс с новым торгово-развлекательным центром Akropolis Vingis. В этой части города будет предложено почти 600 квартир.
Общественные слушания
Представители общественности могут подать свои предложения по электронной почте на адрес audrius@konsultantubiuras.lt до 21 августа. Общественные слушания проектных предложений пройдут дистанционно 21 августа в 16:00.
Муниципалитет Вильнюса также сообщает, что представленные на общественное обсуждение проекты пока не получили одобрения муниципалитета – решение специалисты принимают после оценки не только проектных решений, но и комментариев общественности.