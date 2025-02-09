В Вильнюсе продают здания центра психического здоровья на улице Васарос

„Отличная возможность инвестировать в спокойную территорию в районе Антакальнис, рядом с центром города. Возможно расширение в рамках изменений, допускаемых общим планом города“, – сказано в пресс-релизе.
Здания сейчас используют в соответствии с их назначением – как больницу. Часть построек используют для складирования
Территория объекта обнесена забором, въезд регулируется шлагбаумом. К каждому зданию ведет асфальтированная дорога, есть тротуары и освещение.
Вопрос пользования землей новым владельцем зданий будет решаться в соответствии с установленным законом порядком.
С учетом физического состояния имущества, здания нуждаются в реконструкции, ремонте, оборудовании. Их можно использовать, к пример, для оборудования дома престарелых.
Административное здание сейчас нельзя эксплуатировать, оно нуждается в реконструкции.
Объект находится в районе Антакальнис рядом с дворцом Вилейшисов, Сапег, городка Vilnius Tech Park и Лиглаукяйского геоморфологического заповедника.