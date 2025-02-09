2025.02.09 12:51

В Вильнюсе продают здания центра психического здоровья на улице Васарос

 
ru.DELFI.lt
Ar galiu užeiti? Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras, ligoninė Vasaros gatvėje
Ar galiu užeiti? Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras, ligoninė Vasaros gatvėje
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

В Вильнюсе продают семь зданий ПУ Вильнюсский центр психического здоровья и участок земли 1,2 га на ул. Васарос, 3. Здания площадью 2600 кв. м продают с аукциона. Три из семи зданий и участок земли включены в реестр культурных ценностей, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Отличная возможность инвестировать в спокойную территорию в районе Антакальнис, рядом с центром города. Возможно расширение в рамках изменений, допускаемых общим планом города“, – сказано в пресс-релизе.

Здания сейчас используют в соответствии с их назначением – как больницу. Часть построек используют для складирования

Территория объекта обнесена забором, въезд регулируется шлагбаумом. К каждому зданию ведет асфальтированная дорога, есть тротуары и освещение.

Вопрос пользования землей новым владельцем зданий будет решаться в соответствии с установленным законом порядком.

С учетом физического состояния имущества, здания нуждаются в реконструкции, ремонте, оборудовании. Их можно использовать, к пример, для оборудования дома престарелых.

Административное здание сейчас нельзя эксплуатировать, оно нуждается в реконструкции.

Объект находится в районе Антакальнис рядом с дворцом Вилейшисов, Сапег, городка Vilnius Tech Park и Лиглаукяйского геоморфологического заповедника.

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