В Вильнюсе проданы помещения недалеко от башни Гедиминаса

„С первых дней объявления аукциона мы заметили интерес потенциальных покупателей. Помещения были проданы на двух отдельных аукционах. Итоговая аукционная сумма за помещения на первых этажах выросла более чем на 60 тыс. евро и достигла почти 1,5 млн евро. Сумма за помещения на верхних этажах выросла более чем на 300 тыс. евро, а итоговая сумма достигла чуть более 2,9 млн евро. Общая сумма в 4,4 млн евро за проданные на аукционе помещения в одном здании – одна из крупнейших в Вильнюсе в этом году“, – цитируется в сообщении Г. Гураускайте.