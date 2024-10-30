2024.10.30 15:38

В Вильнюсе проданы помещения недалеко от башни Гедиминаса

 
почти за 4,4 млн евро
ru.DELFI.lt
ELTA
Aukcione parduotos patalpos
Aukcione parduotos patalpos
ФОТО: Organizatorių nuotr.

В столице почти за 4,4 млн евро были проданы помещения, расположенные неподалеку от набережной Нерис и башни Гедиминаса. По данным Имущественного банка (Turto bankas), помещения на улице А. Юозапавичяус были проданы в ходе двух аукционов, ставки делали 3 участника.

В свою очередь, директор отдела продаж Имущественного банка Гуода Гураускайте говорит, что объект в старом городе столицы привлек внимание своим стратегически удобным расположением и возможностью консолидации комплекса в долгосрочной перспективе.

„С первых дней объявления аукциона мы заметили интерес потенциальных покупателей. Помещения были проданы на двух отдельных аукционах. Итоговая аукционная сумма за помещения на первых этажах выросла более чем на 60 тыс. евро и достигла почти 1,5 млн евро. Сумма за помещения на верхних этажах выросла более чем на 300 тыс. евро, а итоговая сумма достигла чуть более 2,9 млн евро. Общая сумма в 4,4 млн евро за проданные на аукционе помещения в одном здании – одна из крупнейших в Вильнюсе в этом году“, – цитируется в сообщении Г. Гураускайте.

Средства, вырученные от продажи имущества на аукционах, будут направлены на финансирование модернизационных проектов Имущественного банка.

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