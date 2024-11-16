В Вильнюсе продается самый известный ресторан украинской кухни

В объявлении сказано, что владельцы продают помещение площадью 260 кв. м со всем оборудованием и бизнесом.
Глава компании Ukrainietiški patiekalai Гражина Шабло сказала порталу, что решение продать ресторан пришло естественным способом, было решено отказаться от семейного бизнеса и отдохнуть.
„Мы ведь не можем работать до 100 лет. (…) Да и время для ресторанов не самое благоприятное, наш оборот составляет 800 000 евро в год, помещение свое, аренду платить не надо, поэтому проблем нет. Просто наступает время, когда пора прекращать работу“, – сказала Шабло.
По ее словам, желание продать бизнес появилось после того как в этом году вернули 21% НДС.
„Чтобы работать прибыльно, нам пришлось сократить число работников в администрации, мы отказались от услуг некоторых поставщиков. (…) Поэтому стали больше работы выполнять сами. Конечно, это привело к желанию искать покупателя, мы уже пенсионеры, нам хочется отдохнуть“, – заметила женщина.
В 2021–2023 гг доходы компании Ukrainietiški patiekalai увеличились на 26% – с 617 000 до 779 000 евро. Компания была основана в январе 2010 года.