В Вильнюсе продается самый известный ресторан украинской кухни

В объявлении сказано, что владельцы продают помещение площадью 260 кв. м со всем оборудованием и бизнесом.

Глава компании Ukrainietiški patiekalai Гражина Шабло сказала порталу, что решение продать ресторан пришло естественным способом, было решено отказаться от семейного бизнеса и отдохнуть.

„Мы ведь не можем работать до 100 лет. (…) Да и время для ресторанов не самое благоприятное, наш оборот составляет 800 000 евро в год, помещение свое, аренду платить не надо, поэтому проблем нет. Просто наступает время, когда пора прекращать работу“, – сказала Шабло.

По ее словам, желание продать бизнес появилось после того как в этом году вернули 21% НДС.