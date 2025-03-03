В Вильнюсе появится первый пивной СПА-салон

В Старом городе столицы сейчас оборудуют BEER SPA – первый и единственный пивной СПА-салон в Литве. В нем можно наслаждаться не только традиционными СПА-процедурами, но и пивной терапией. Посетителей ждут теплые пивные ванны, известные своими полезными свойствами для кожи и общего состояния организма. Такие СПА-процедуры прежде можно было получить только за границей, пишет портал madeinvilnius.lt.