2025.03.03 11:39

В Вильнюсе появится первый пивной СПА-салон

 
ru.DELFI.lt
Briuselyje duris atvėrė specializuotas SPA centras
Briuselyje duris atvėrė specializuotas SPA centras

В Старом городе столицы сейчас оборудуют BEER SPA – первый и единственный пивной СПА-салон в Литве. В нем можно наслаждаться не только традиционными СПА-процедурами, но и пивной терапией. Посетителей ждут теплые пивные ванны, известные своими полезными свойствами для кожи и общего состояния организма. Такие СПА-процедуры прежде можно было получить только за границей, пишет портал madeinvilnius.lt.

BEER SPA предложит своим клиентам разные услуги – частные ванные для 1-2 человек, групповые посещения и дополнительные процедуры: массаж и маски для лица с пивным экстрактом. Всего в СПА-салоне будет 8 комнат.

В основе пивных СПА лежит использование натуральных ингредиентов – ячменя, хмеля, дрожжей и минеральной воды. Эти вещества обогащают воду витаминами и антиоксидантами, увлажняющими воду, улучшающими кровообращение и способствующими расслаблению.

Бочки наполняют теплым экстрактом пива, насыщенным витаминами группы В, белками и ферментами, полезными для регенерации кожи. Эфирные масла хмеля обладают успокаивающим действием, расслабляют мышцы, а натуральные дрожжи обладают свойствами естественного увлажнителя, делают кожу мягкой и эластичной. Кроме того, вода в ванной постоянно фильтруется, поддерживается постоянная температура.

Кроме того, посетителей ждет неограниченная дегустация пива во время посещения салона. В СПА предложат и специальные закуски.

СПА-салон откроется на ул. Диджёи, 3, в исторических помещениях, где когда-то хранилось пиво. Планируется, что салон откроется с 1 июня 2025 года.

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