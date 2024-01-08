В Вильнюсе появится магазин польской сети дешевой одежды

Публично об этом нигде не сообщается. Однако на сайте cvbankas.lt есть объявление о том, что магазин HalfPrice ищет заместителя директора. В объявлении сказано, что этот работник будет участвовать в развитии бренда и повышении его узнаваемости в Литве. Значит, HalfPrice идет в Литву.

Кандидату предлагают скидки в магазинах компании CCC Lithuania в Литве. К этой группе на данный момент относятся магазины CCC, Modivo, eavalyne.lt, HalfPrice и DeeZee. Цель группы – доступная везде и для всех мода.

Сеть HalfPrice появилась в 2021 г. Основная цель компании - развитие продаж в сегменте недорогих товаров. Покупателям предлагают одежду известных брендов по более низкой цене, можно сэкономить до 80%. В магазинах предлагают широкий выбор одежды и обуви, аксессуаров, товаров домашнего обихода более 3000 известных во всем мире брендов.

Первый в странах Балтии магазин HalfPrice был открыт в апреле 2023 года в рижском торговом центре Akropolis.