В Вильнюсе после обновления открыт самый старый ресторан McDonald’s

Владельцы ресторана McDonald’s обещают клиентам не только обновленное помещение, но и новый опыт. Ресторан открылся 12 декабря. McDonald’s Parkas – самый старый ресторан этой сети не только в столице, но и во всей Литве. Больше месяца он был закрыт на реконструкцию.
McDonald’s – самая большая сеть фастфуда во всем мире. Компания была основана в Калифорнии в 1940 г. В Литве первый ресторан этой сети открылся 31 мая 1996 г. около вильнюсских железнодорожного и автобусного вокзалов.
Сейчас в Литве действует 17 ресторанов McDonald’s.
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