В Вильнюсе планируют первую подземную железнодорожную линию?

Ранее сообщалось, что после открытия этого терминала начнется реконструкция старых и строительство нового терминала для прибывающих.

15 апреля компания "Литовские аэропорты" сообщила, что ищет партнеров, которые помогли бы до 2027 года построить новый терминал для прибывающих. Заявки на конкурс принимались до 22 апреля 2024 года.

Сообщалось, что до 2028 г. планируется обновить построенное в советское время здание аэропорта, его приспособят под коммерческие пространства.

Сообщается также и об оборудовании нового железнодорожного вокзала под Вильнюсским аэропортом. Там до 2030 года планируют построить подземный вокзал для европейской колеи Rail Baltica.