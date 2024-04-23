2024.04.23 11:26

В Вильнюсе планируют первую подземную железнодорожную линию?

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

В Вильнюсском аэропорту уже завершены основные работы по монтажу внешних и несущих конструкций нового терминала отбытия. Сейчас работы проходят внутри здания, его планируют открыть в первом квартале 2025 года, пишет портал madeinvilnius.lt.

Ранее сообщалось, что после открытия этого терминала начнется реконструкция старых и строительство нового терминала для прибывающих.

15 апреля компания "Литовские аэропорты" сообщила, что ищет партнеров, которые помогли бы до 2027 года построить новый терминал для прибывающих. Заявки на конкурс принимались до 22 апреля 2024 года.

Сообщалось, что до 2028 г. планируется обновить построенное в советское время здание аэропорта, его приспособят под коммерческие пространства.

Сообщается также и об оборудовании нового железнодорожного вокзала под Вильнюсским аэропортом. Там до 2030 года планируют построить подземный вокзал для европейской колеи Rail Baltica.

В соответствии с проектом Rail Baltica, линия соединит вильнюсский и каунасский вокзалы. Кроме того, планируется реконструкция участка железной дороги от Вильнюсского железнодорожного вокзала до Вильнюсского аэропорта.

Согласно плану, колея изменит свое направление около гостиницы Park Inn - уйдет под землю и пойдет до самого аэропорта. Под стоянкой около лестницы старого терминала оборудуют новый железнодорожный вокзал.

Однако остается открытым вопрос, удастся ли Литве заручиться финансированием для осуществления всех этих работ и осуществить их до 2030 года.

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