В Вильнюсе планируется установить новый круговой перекресток за 1 млн евро

„До сих пор движение транспорта с улицы Шатрийос Рагана на улицу Милейшишкю не могло происходить слаженно – перекресток находится на изгибе улицы, поэтому водителям, чтобы въехать на улицу Милейшишкю, приходилось останавливаться и убедиться, что въезд безопасен. Кроме того, переходить перекресток было небезопасно и пешеходам, поскольку не было пешеходных переходов“, - говорится в сообщении.