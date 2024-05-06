В Вильнюсе планируется ремонт улицы Траку, какие изменения ждут

Согласно проекту, на ул. Траку отремонтируют гранитное покрытие, улица сузится до 3,75 м. Тротуары станут шире и будут покрыты гранитной плиткой. Ширина тротуаров по обе стороны дороги будет варьировать от 1,76 до 3,5 м.

Около детского сада Gudrutis сохранятся 3 места для парковки Kiss & Ride для быстрой высадки или посадки детей в машину. Останется парковка на 12 мест между ул. Пранцишкону и Вокечу.