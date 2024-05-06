2024.05.06 14:00

В Вильнюсе планируется ремонт улицы Траку, какие изменения ждут

 
ru.DELFI.lt
Evaldo Čingos nuotr.
Evaldo Čingos nuotr.
Вильнюсский муниципалитет информирует, что в скором времени будет реконструирована улица Траку в Старом городе столицы. На этой улице поменяют дорожное покрытие, изменится ширина проезжей части, тротуаров. 8 мая жителей Старого города приглашают на встречу для обсуждения этих изменений. Проект и встречу с жителями организует ЗАО ID Vilnius, пишет портал Made in Vilnius.

Согласно проекту, на ул. Траку отремонтируют гранитное покрытие, улица сузится до 3,75 м. Тротуары станут шире и будут покрыты гранитной плиткой. Ширина тротуаров по обе стороны дороги будет варьировать от 1,76 до 3,5 м.

Около детского сада Gudrutis сохранятся 3 места для парковки Kiss & Ride для быстрой высадки или посадки детей в машину. Останется парковка на 12 мест между ул. Пранцишкону и Вокечу.

Представители общества могут представить свои предложения до 8 мая по эл. почте dalyvavimas@idvilnius.lt. Публичное обсуждение предложений назначено на 18 ч. 8 мая. Встреча состоится удаленно, на нее нужна предварительная регистрация.

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