В Вильнюсе открывается польский магазин HalfPrice

Первый магазин этой сети откроется в Vilnius Outlet.

"Открытие HalfPrice LT – уже 28 марта. Мы рады, что первый магазин HalfPrice в Литве будет открыт именно в Vilnius Outlet – здесь вас ждут тысячи товаров со всего мира. В день открытия покупателей ждут конкурсы, призы, живая музыка, а первые 50 покупателей получат подарочные купоны", – сказано на сайте Vilnius Outlet.

Компания HalfPrice основана в 2021 г. Основная цель компании - развитие продаж в сегменте недорогих товаров. Покупателям предлагают одежду известных брендов по более низкой цене, можно сэкономить до 80%. В магазинах предлагают широкий выбор одежды и обуви, аксессуаров, товаров домашнего обихода более 3000 известных во всем мире брендов.