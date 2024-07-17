В Вильнюсе открыт новый ресторан, в котором подают огромные чебуреки

Vynas ir čeburekai – это новый ресторан, в котором подают только чебуреки. К ним предлагают ягодное литовское вино.
Цена чебуреков 10 евро за штуку, есть варианты с мясом и вегетарианские, а также сладкие. Посетителей удивляет их размер – чебуреки огромные.
„Новое место, очень вкусные чебуреки, место уютное, обслуживание великолепное“, – пишут посетители.
„Для удобства посетителей им выдают перчатки – руками есть чебуреки удобнее.
Ресторан находится на ул. Ужупё, 22.
С субботы по понедельник ресторан работает с 16:00 ч. В другие дни с 11:00 до 23:00 ч.
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