2024.04.25 12:01

В Вильнюсе открылся второй магазин украинских замороженных полуфабрикатов

 
ru.DELFI.lt
Šaldytas maistas
Šaldytas maistas
ФОТО: Shutterstock

Жители Литвы полюбили украинские полуфабрикаты ручной работы, поэтому в Вильнюсе открылся второй магазин с такими товарами, пишет портал madeinvilnius.lt.

Магазин Multi Cook работает в районе Науяместис, на ул. Шевченкос, второй появится в Северном городке, на ул. С.Жукауско, 35.

В ассортименте можно найти украинские вареники, пельмени, блинчики с разной начинкой, голубцы, котлеты и много другой продукции.

Первый магазин Multi Cook был открыт в августе 2023 года. У этой сети есть 750 магазинов во всем мире. Полуфабрикаты ручной работы изготавливают на месте, в самом магазине.

В магазине есть полуфабрикаты 82 разных видов. Для приготовления продукции используется свежее литовское мясо.

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