В Вильнюсе открылся ресторан Андрюса Ужкальниса

Андрюс Ужкальнис одел ресторан The House на ул. Вокечу в новые одежды. Он назвал его Mouse in the House.
Он заметил, что этот ресторан называют его именем неофициально, на самом деле Андрюс - только партнер владельцев ресторана, не акционер и не совладелец.
Когда ему предложили стать членом команды, Андрюс согласился. Он интересовался, будет ли он только рекламным лицом. Оказывается, нет.
„Владение акциями - не единственная форма, которая помогает что-то назвать своим именем. Я также не являюсь владельцем компаний, которые под моим именем продают кетчуп и пельмени“, – прибавил Ужкальнис.
Он участвовал в составлении меню.
„Все блюда, которые есть в меню - мне нравятся. Они созданы с шефом Линасом Яблонскасом. Там много моих и его идей. Но я ем, готовлю дома, я не технолог. А в ресторане некогда ковыряться – там надо знать срок приготовления блюда, это борьба с наплывом заказов и т.д. Все это решал шеф.
Хотелось, чтобы люди видели личное участие, поэтому рядом со многими блюдами стоит мое имя или фамилия“, – сказал Ужкальнис.
Каждый день Андрюс у себя на странице Facebook публикует меню этого дня. По его словам, известное имя помогло – поток клиентов увеличился, но резервы для роста еще остаются.