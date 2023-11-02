В Вильнюсе открылся новый магазин, у касс образовались очереди

Первый магазин открылся в столичном микрорайоне Лаздинай, на ул. Архитекту, 11, однако директор Maisto logistikos centras Юстас Подерис сказал, что в следующем году в разных городах Литвы появится еще 6 магазинов.

Как и сообщалось, большая часть ассортимента - продукты с большим сроком годности, бытовая химия, товары домашнего обихода, гигиенические товары, напитки. Свежих товаров, таких как мясо, овощи, здесь пока нет, но Подерис сказал, что они появятся в будущем.

Подерис обещал, что продукты в этом магазине будут примерно на треть дешевле, чем в других магазинах.

На фото видно, что цены на батоны начинаются от 44 центов до 1,99 евро. Кофе стоит от 2,19 до 3,79 евро, майонез Horeca – 2,49 евро, мясной рулет Sotusis – 5,49 евро/кг, подсолнечное масло – 1,79 евро, маринованная свекла Frutico – 1,19 евро, банка Coca-cola – 0,59 евро, сосиски холодного копчения Kėdainių – 3,19 евро, хлопья из трех видов зерновых Fasma – 0,59 евро.