В Вильнюсе открылся легендарный украинский бар

Бар интересен тем, что в нем есть лишь один напиток, который производят по старому львовскому рецепту. Самый известный напиток Львова – неотъемлемая часть этого города. Во всех домашних хозяйствах Львова издавна готовили вишневую настойку. Это делала каждая хозяйка, каждая девушка знала вкус этой настойки.
Интересен и дизайн бара, сохраняющий первичный дизайн в разных странах и городах мира. Он выдержан в вишневых тонах, на полках стоят бутылки с вишневой настойкой и везде стоят одинаковые рюмки.
Официальное открытие бара состоится 2 ноября. Однако посетить бар можно было с конца октября.
Piana Vyshnia находится на ул. Вильняус, 17.