В Вильнюсе открылся легендарный украинский бар

Бар интересен тем, что в нем есть лишь один напиток, который производят по старому львовскому рецепту. Самый известный напиток Львова – неотъемлемая часть этого города. Во всех домашних хозяйствах Львова издавна готовили вишневую настойку. Это делала каждая хозяйка, каждая девушка знала вкус этой настойки.