В Вильнюсе открылся легендарный украинский бар

 
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ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

В Вильнюсе наконец-то открылся первый украинский бар Piana Vyshnia. Официальное открытие намечено на начало ноября, но желающие уже могут его посетить, пишет madeinvilnius.lt.

Бар интересен тем, что в нем есть лишь один напиток, который производят по старому львовскому рецепту. Самый известный напиток Львова – неотъемлемая часть этого города. Во всех домашних хозяйствах Львова издавна готовили вишневую настойку. Это делала каждая хозяйка, каждая девушка знала вкус этой настойки.

Интересен и дизайн бара, сохраняющий первичный дизайн в разных странах и городах мира. Он выдержан в вишневых тонах, на полках стоят бутылки с вишневой настойкой и везде стоят одинаковые рюмки.

Официальное открытие бара состоится 2 ноября. Однако посетить бар можно было с конца октября.

Piana Vyshnia находится на ул. Вильняус, 17.

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