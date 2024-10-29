В Вильнюсе откроется новый бар с "крафтовыми" напитками

В баре, происхождение которого Одесса, будут представлены крафтовые наливки, ликеры, сидры и вина. Их готовят по оригинальным рецептам и подают во время дегустации с вкусными закусками.

Дизайн этого бара, скорее всего, будет похож на аналогичные заведения в Варшаве и Одессе, где вы найдете дизайнерское световое оформление. Они состоят из тысяч стеклянных бутылок, в которых перевозят спиртные напитки.

Карта напитков, предлагаемая баром, особенная – такие напитки вы не найдете больше нигде, не купите их в магазине. Это место славится своими напитками ручной работы, здесь также предлагают закуски.