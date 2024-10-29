2024.10.29 16:30

В Вильнюсе откроется новый бар с "крафтовыми" напитками

 
ru.DELFI.lt
Baras
Baras
ФОТО: Shutterstock

Если вы бывали в Одессе или Варшаве, это место должно быть вам знакомо. Veselka Bar — новейшее заведение на карте Вильнюса, которое скоро откроет свои двери на самой веселой ночной улице города по ул. Вильняус, 31, сообщает портал MadeinVilnius.

В баре, происхождение которого Одесса, будут представлены крафтовые наливки, ликеры, сидры и вина. Их готовят по оригинальным рецептам и подают во время дегустации с вкусными закусками.

Дизайн этого бара, скорее всего, будет похож на аналогичные заведения в Варшаве и Одессе, где вы найдете дизайнерское световое оформление. Они состоят из тысяч стеклянных бутылок, в которых перевозят спиртные напитки.

Карта напитков, предлагаемая баром, особенная – такие напитки вы не найдете больше нигде, не купите их в магазине. Это место славится своими напитками ручной работы, здесь также предлагают закуски.

Новое помещение расположилось по адресу ул.Вильняус, 31.

Бар будет открыт ежедневно с 11 утра до 1 часа ночи.

В пятницу и субботу бар будет работать до 8 часов утра.

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