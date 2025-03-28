2025.03.28 13:07

В Вильнюсе оборвались провода троллейбусной контактной сети – нарушено движение на 5 маршрутах

 
Мигле Голубовайте
ru.DELFI.lt
Nauji Vilniaus troleibusai // „Made in Vilnius“ nuotr.
Nauji Vilniaus troleibusai // „Made in Vilnius“ nuotr.
ФОТО: "Made in Vilnius" nuotr.

28 марта в одном из микрорайонов Вильнюса произошли сбои в движении троллейбусов. О происшествии расказали представители JUDU.

„Все троллейбусы стоят в микрорайоне Жверинас, люди говорят, нет электричества“, – написала в редакцию Delfi читатель.

Вскоре представители JUDU (МП „Услуги сообщения“) сообщили о происшествии в социальной сети Facebook. На самом деле – из-за проблем с контактной сетью не работают 5 маршрутов.

Asociatyvi nuotr. Sustoję troleibusai

„Из-за обрыва проводов контактной сети на ул. Т.Нарбуто/ул. Селю временно не курсируют троллейбусы 1, 3, 7, 9, 19 маршрутов. Приносим извинения за неудобства и благодарим вас за проявленное терпение“, – пишет JUDU.

Представитель компании Эгле Крушинскайте заверила, что соответствующие службы уже работают на месте происшествия, поэтому в скором времени троллейбусы начнут курсировать.

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