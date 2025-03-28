В Вильнюсе оборвались провода троллейбусной контактной сети – нарушено движение на 5 маршрутах

„Все троллейбусы стоят в микрорайоне Жверинас, люди говорят, нет электричества“, – написала в редакцию Delfi читатель.

Вскоре представители JUDU (МП „Услуги сообщения“) сообщили о происшествии в социальной сети Facebook. На самом деле – из-за проблем с контактной сетью не работают 5 маршрутов.

„Из-за обрыва проводов контактной сети на ул. Т.Нарбуто/ул. Селю временно не курсируют троллейбусы 1, 3, 7, 9, 19 маршрутов. Приносим извинения за неудобства и благодарим вас за проявленное терпение“, – пишет JUDU.