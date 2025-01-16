В Вильнюсе не смог приземлиться самолет Ryanair из Лондона, его направили в Варшаву

По данным Литовского аэропорта, самолет должен был сесть в 18:50 ч.

По данным портала Flightradar24, самолет сделал несколько кругов над Вильнюсом и улетел в сторону Варшавы, где и совершил посадку.

Вильнюсский аэропорт в 20:24 ч. указал на сайте, что самолет „опаздывает“ и совершит посадку в 22:00 ч., позже уточнили, что он прилетит в 23.50 ч.

Самолет сел в Вильнюсе около 23:50 ч., однако садился с юга на север, а обычно садятся с севера на юг.

Советник министра транспорта Лукас Пашкявичюс сказал Delfi, что самолет не смог совершить посадку из-за проблем со связью, поэтому его направили в другой аэропорт.