2025.01.16 20:46

В Вильнюсе не смог приземлиться самолет Ryanair из Лондона, его направили в Варшаву

 
из Варшавы он вернулся в 23.50 ч.
Шарунас Мяшкис
ru.DELFI.lt
Ryanair
Ryanair
ФОТО: Gints Ivuskans | Shutterstock

16 января вечером в Вильнюс не прилетел самолет Ryanair Boeing 737 MAX 8-200, летевший из лондонского аэропорта Лутон.

По данным Литовского аэропорта, самолет должен был сесть в 18:50 ч.

Vilniuje nusileisti turėjęs orlaivis nukreiptas į Varšuvą

По данным портала Flightradar24, самолет сделал несколько кругов над Вильнюсом и улетел в сторону Варшавы, где и совершил посадку.

Вильнюсский аэропорт в 20:24 ч. указал на сайте, что самолет „опаздывает“ и совершит посадку в 22:00 ч., позже уточнили, что он прилетит в 23.50 ч.

Самолет сел в Вильнюсе около 23:50 ч., однако садился с юга на север, а обычно садятся с севера на юг.

Vilniaus oro uosto informacija

Советник министра транспорта Лукас Пашкявичюс сказал Delfi, что самолет не смог совершить посадку из-за проблем со связью, поэтому его направили в другой аэропорт.

„Проводится расследование для выяснения причин. Все самолеты взлетают и садятся безопасно. Больше информации сможем представить, установив конкретную причину этого происшествия. Самолет заправился в Варшаве и должен прилететь в Вильнюс в полночь“, – сказал Пашкявичюс.

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