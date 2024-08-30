В Вильнюсе навсегда закрыт один магазин сети Maxima

Это не первый магазин, который сеть закрыла за последние несколько лет. Были закрыты еще несколько магазинов, которые не отвечают требованиям магазинов маленького формата.

„Магазин Maxima, который работал на ул. Дидлаукё, 1, закрылся 8 апреля 2024 года. Этот магазин не отвечал формату даже самых маленьких наших магазинов, поэтому мы решили его закрыть. Однако приглашаем наших покупателей приходить в другие находящиеся рядом магазины нашей сети“, – сказала представитель компании Индре Тракимайте-Шяшкувене.

По ее словам, в ближайшее время другие магазины закрывать не планируют.