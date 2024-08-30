2024.08.30 07:06

В Вильнюсе навсегда закрыт один магазин сети Maxima

 
Анета Куровска
ru.DELFI.lt
Maxima
Maxima
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В вильнюсском микрорайоне Балтупяй закрылся один из старейших магазинов Maxima в городе. Сначала жители думали, что магазин закрылся на ремонт, однако сейчас уже известно, что он больше не откроется, пишет портал madeinvilnius.lt.

Это не первый магазин, который сеть закрыла за последние несколько лет. Были закрыты еще несколько магазинов, которые не отвечают требованиям магазинов маленького формата.

„Магазин Maxima, который работал на ул. Дидлаукё, 1, закрылся 8 апреля 2024 года. Этот магазин не отвечал формату даже самых маленьких наших магазинов, поэтому мы решили его закрыть. Однако приглашаем наших покупателей приходить в другие находящиеся рядом магазины нашей сети“, – сказала представитель компании Индре Тракимайте-Шяшкувене.

По ее словам, в ближайшее время другие магазины закрывать не планируют.

В январе 2024 года сеть закрыла свой магазин в Вильнюсе, на ул. Укмергес.

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