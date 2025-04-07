В Вильнюсе начинаются работы по строительству тоннеля в Таранде

Ожидается, что объездная дорога на 10-м километре автомагистрали будет построена в течение 2 недель.

После этого при движении в направлении Паневежиса и проезде АЗС EMSI движение будет направлено на левую сторону автомагистрали и будет осуществляться по двум полосам, а в направлении Вильнюса – по параллельной местной дороге с двумя полосами.

К сентябрю планируется завершить первый этап работ по строительству тоннеля – выемку грунта, бурение свай под опоры тоннеля, установку опор тоннеля и укладку асфальтового покрытия. С началом работ по второму этапу изменится порядок организации дорожного движения.