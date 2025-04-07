В Вильнюсе начинаются работы по строительству тоннеля в Таранде

Ожидается, что объездная дорога на 10-м километре автомагистрали будет построена в течение 2 недель.
После этого при движении в направлении Паневежиса и проезде АЗС EMSI движение будет направлено на левую сторону автомагистрали и будет осуществляться по двум полосам, а в направлении Вильнюса – по параллельной местной дороге с двумя полосами.
К сентябрю планируется завершить первый этап работ по строительству тоннеля – выемку грунта, бурение свай под опоры тоннеля, установку опор тоннеля и укладку асфальтового покрытия. С началом работ по второму этапу изменится порядок организации дорожного движения.
Тоннель в Таранде строится примерно в 300 метрах от АЗС EMSI, на автомагистрали Вильнюс-Паневежис, в направлении Укмерге.
По информации Via Lietuva, въезд в микрорайон Таранде, который стремительно разросся за последние десятилетия, необходим для обеспечения безопасности дорожного движения и достаточной пропускной способности транспортных средств в Вильнюсском регионе.
С 2017 года, когда была открыта Западная объездная дорога Вильнюса, ежедневно в часы пик образуются большие пробки на повороте в Таранде. Планируется, что после строительства тоннеля заторы будут устранены или существенно сокращены, а риск дорожно-транспортных происшествий станет минимальным.
Строительство тоннеля в Таранде за 6,2 млн евро (включая НДС) будет вести компания YIT Lietuva, выигравшая госзакупку. Планируется, что туннель будет открыт для движения к июню следующего года.