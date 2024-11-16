В Вильнюсе начинается строительство Национального концертного зала

Национальный концертный зал будут строить по проекту, разработанному компаниями Arquivio Arquitectura и Cloud architektai. Это будет современный центр культуры для проведения различных мероприятий. Проект станет не только новым символом культуры Вильнюса, но и очагом культуры всей Литвы, привлекающим международное внимание. Строение на горе Таурас будет площадью 23 000 кв. м, в нем будет большой и малый залы, зал для репетиций, конференц-центр и другие помещения.