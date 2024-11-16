2024.11.16 12:11

В Вильнюсе начинается строительство Национального концертного зала

 
ru.DELFI.lt
Paaiškėjo, kaip atrodys nacionalinė koncertų salė ant Tauro kalno. Šis „gremėzdas“ atitinka visus svetimkūnio, abejingo vietos dvasiai, požymius...
Paaiškėjo, kaip atrodys nacionalinė koncertų salė ant Tauro kalno. Šis „gremėzdas“ atitinka visus svetimkūnio, abejingo vietos dvasiai, požymius...
ФОТО: Kultūros barai nuotr.

В Вильнюсе, на горе Таурас, совсем скоро начнется строительство Национального концертного зала, пишет портал madeinvilnius.lt.

Vilniaus vystymo kompanija сообщает, что строительные работы начнутся 18 ноября. В мероприятии, на котором в землю закопают капсулу, примут участие главы Минкульта и города.

Национальный концертный зал будут строить по проекту, разработанному компаниями Arquivio Arquitectura и Cloud architektai. Это будет современный центр культуры для проведения различных мероприятий. Проект станет не только новым символом культуры Вильнюса, но и очагом культуры всей Литвы, привлекающим международное внимание. Строение на горе Таурас будет площадью 23 000 кв. м, в нем будет большой и малый залы, зал для репетиций, конференц-центр и другие помещения.

Сейчас гору Таурас комплексно приводят в порядок, чтобы интегрировать в динамику жизни в городе. Работы на горе планируют завершить в III квартале 2025 года.

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