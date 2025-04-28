В Вильнюсе начинается реконструкция газопровода: что ждет жителей

Работы по заказу ЗАО Energijos skirstymo operatorius (ESO) выполнит ЗАО Rimgauda. Первый этап реконструкции начнется 28 апреля 2025 года.
Цель проекта – замена старой изношенной системы поставки газа на новую. В ходе реконструкции будут откапывать старые стальные трубы, а внутрь этих труб помещать полиэтиленовые. После окончания процесса неиспользуемые старые трубы отключат и безопасно очистят от газа
„Этот стратегический проект очень важен для жителей Жверинаса. Он позволит обновить сеть поставок газа и обеспечить более качественные и безопасные услуги в будущем. Мы делаем все возможное, чтобы во время работ создавать минимальные неудобства жителям,“ – сказал директор Римгаудас Грекаускас.
Этапы реконструкции:
I ЭТАП (9 ч. 28 апреля 2025 г. – 18 ч. 18 мая): на ул. Трайдянё, Бирутес и Пушу и во дворах домов на ул. Трайдянё, Бирутес, Пушу и А. Мицкявичаус.
II ЭТАП (9 ч. 19 мая 2025 г. – 18. ч 1 июня): на ул. Трайдянё и во дворах домов на ул. Трайдянё.
III ЭТАП (9 ч. 2 июня 2025 г. – 18 ч. 22 июня): на ул. Трайдянё и во дворах домов на ул. Трайдянё и А.Мицкявичаус.
IV ЭТАП (9 ч. 23 июня г. – 18 ч. июля): на ул. Трайдянё и во дворах домов на ул. Трайдянё, Кястучё, А.Мицкявичаус и Пушу.
Во время работ временно будут менять порядок движения транспорта и пешеходов.
Компания ESO будет сама информировать жителей района о временном отключении подачи газа.
Планируется завершение работ до 31 июля 2025 г.