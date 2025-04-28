В Вильнюсе начинается реконструкция газопровода: что ждет жителей

Цель проекта – замена старой изношенной системы поставки газа на новую. В ходе реконструкции будут откапывать старые стальные трубы, а внутрь этих труб помещать полиэтиленовые. После окончания процесса неиспользуемые старые трубы отключат и безопасно очистят от газа

„Этот стратегический проект очень важен для жителей Жверинаса. Он позволит обновить сеть поставок газа и обеспечить более качественные и безопасные услуги в будущем. Мы делаем все возможное, чтобы во время работ создавать минимальные неудобства жителям,“ – сказал директор Римгаудас Грекаускас.